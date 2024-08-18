РФ атакувала Покровський, Бахмутський та Волноваський райони: кількість жертв та постраждалих зросла

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Кількість жертв і постраждалих внаслідок російських атак 18 серпня зросла. Станом на 18:00 у регіоні четверо загиблих та четверо постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У Мирнограді отримав поранення 41-річний чоловік, росіяни скинули з дрона вибуховий пристрій. У нього діагностовано осколкові поранення та перелом шийного відділу хребта.



Крім цього, війська РФ завдали удару по Торецьку, російський снаряд влучив по будинку, де жила подружня пара: 67-річна жінка загинула, а її 64-річний чоловік отримав поранення, він перебуває у важкому стані.



Також під удар загарбників потрапило село Розлив Волноваського району. У дворі свого будинку загинув 25-річний мешканець, ще один 23-річний цивільний отримав тілесні ушкодження.



Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 18 серпня російські війська двічі атакували Мирноград. Внаслідок ранкової атаки загинула 83-річна пенсіонерка, також відомо про 56-річну постраждалу.



Вдень від рук росіян загинув 44-річний чоловік. Попередньо, ворог використав «ФАБ-500».