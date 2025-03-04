ВСУ уничтожили несколько РЭБ россиян на левом берегу Днепра. Фото: кадр из видео

Украинские бойцы продолжают ликвидировать вражеские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Несколько таких установок были уничтожены на левом берегу Днепра. Об этом сообщается на официальной странице 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы.







По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1340 человек. Также украинские защитники уничтожили: 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 1 зенитное средство ПВО, 86 БПЛА и 101 единицу автомобильной техники противника.

Силы обороны продолжают активно наносить удары по российской технике и позициям врага. Ранее пилоты 55-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показали, как останавливают российские дроны, сбрасывая на них сетку.