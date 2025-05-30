Трамп очень разочарован Путиным — сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп крайне разочарован поведением Владимира Путина, который продолжает заявлять о мире, но при этом «убивает украинских детей». Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве 30 мая.



«Как вы можете понять из его публичных заявлений, президент Трамп очень разочарован Путиным. Он говорит размыто о мире и убивает детей ночью. Я думаю, что когда Сенат будет предпринимать шаги, вы услышите больше от президента Трампа», — отметил сенатор.



По словам Грэма, Трамп ожидает от Москвы конкретных шагов: «Он разговаривал с Путиным неделю или две назад. Они (россияне) должны были представить меморандум о том, что нужно для прекращения огня. Ничего не произошло. Я думаю, что президент Трамп чувствует, что он медлит».



Сенатор подчеркнул, что Трамп стремится к окончанию войны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан предложил после второго раунда переговоров между Россией и Украиной встречу четырех лидеров — Реджепа Тайпа Эрдогана, Владимира Путина, Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча могла бы стать финалом переговорного процесса



Напомним, Украина передала свои предложения по прекращению огня как России, так и Соединённым Штатам в преддверии возможных переговоров на следующей неделе.