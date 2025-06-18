В Мариуполе оккупанты более трех лет обещают жителям восстановить разрушенный дом

Мариупольцы три года ждут обещанного восстановления от оккупантов. Фото: горсовет

Дом на проспекте Металлургов, 93, который расположен в захваченном Мариуполе, в начале полномасштабного вторжения РФ пострадал во время российских бомбардировок. Российские подрядчики пообещали восстановить многоэтажку, однако резко исчезли. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Горожане писали жалобы, представители оккупированной администрации пообещали решить эту проблему, однако ничего не происходило.



«Половина дома так и остается разрушенной. Что будет с нашим домом?», — пишут жители в соцсетях.



В горсовете сообщили, что захватчики начали возводить рядом ипотечный дом.



«Ведь для оккупантов главное не просто заработать средства на так называемом «восстановлении», но и избавиться от местных жителей путем заселения города россиянами из разных регионов», — сообщили в ведомстве.



Ранее мы писали, что около 10 тысяч частных домов планируют снести в захваченном Мариуполе оккупационные власти.

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