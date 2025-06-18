У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок

Маріупольці три роки чекають на обіцяне відновлення від окупантів. Фото: міськрада

Будинок на проспекті Металургів, 93, розташований у захопленому Маріуполі, на початку повномасштабного вторгнення РФ постраждав під час російських бомбардувань. Російські підрядники пообіцяли поновити багатоповерхівку, проте різко зникли. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Містяни писали скарги, представники окупованої адміністрації пообіцяли розв'язати цю проблему, проте нічого не відбувалося.



«Половина будинку так і залишається зруйнованою. Що буде з нашим будинком?», — пишуть жителі у соцмережах.



У міськраді повідомили, що загарбники почали зводити поряд іпотечний будинок.



«Адже для окупантів головне не просто заробити кошти на так званому «відновленні», а й позбавитися місцевих жителів шляхом заселення міста росіянами з різних регіонів», — повідомили у відомстві.



Раніше ми писали, що близько 10 тисяч приватних будинків планують знести в захопленому Маріуполі окупаційну владу.

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