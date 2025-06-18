Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок

18 червня 2025, 18:59

У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок

Маріупольці три роки чекають на обіцяне відновлення від окупантів. Фото: міськрада Маріупольці три роки чекають на обіцяне відновлення від окупантів. Фото: міськрада

Будинок на проспекті Металургів, 93, розташований у захопленому Маріуполі, на початку повномасштабного вторгнення РФ постраждав під час російських бомбардувань. Російські підрядники пообіцяли поновити багатоповерхівку, проте різко зникли. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Містяни писали скарги, представники окупованої адміністрації пообіцяли розв'язати цю проблему, проте нічого не відбувалося.

«Половина будинку так і залишається зруйнованою. Що буде з нашим будинком?», — пишуть жителі у соцмережах.

У міськраді повідомили, що загарбники почали зводити поряд іпотечний будинок.

«Адже для окупантів головне не просто заробити кошти на так званому «відновленні», а й позбавитися місцевих жителів шляхом заселення міста росіянами з різних регіонів», — повідомили у відомстві.

Раніше ми писали, що близько 10 тисяч приватних будинків планують знести в захопленому Маріуполі окупаційну владу.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:59
У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок
18:24
ГУР: В окупованому Бердянську ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая
17:47
Окупований Маріуполь отримує воду по годинах, а водосховища продовжують висихати
14:34
Окупанти судять 21-річного бердянця за коментар
11:07
В окупованій Кремінній Луганської області військовий зарізав 92-річну пенсіонерку
10:42
РосЗМІ повідомили про спробу підірвати посадовця на окупованій частині Запорізької області
10:30
РФ вербує українських випускників у військові виші
09:14
В школах окупованої Луганщини запровадили новий російський експеримент. У чому його суть
21:46
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованої Макіївки: його звинувачують у «передачі» даних ГУР
19:12
На Луганщині окупанти судитимуть чоловіка, якого звинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
13:52
В окупованій Макіївці військовий розстріляв із автомата коханця дружини
12:59
РФ хоче ліквідувати шахти на захопленій частині Луганщини: відомо, чого добиваються окупанти
11:19
МіГ-29 ЗСУ розбомбив пункт управління РФ під Олешками
10:32
Окупований Донецьк потрапив під обстріл, є жертва та багато постраждалих
23:00
В окупованій Макіївці російський військовий вчинив суїцид: він вистрілив собі в рот із рушниці
20:02
В окупованому Сіверськодонецьку катастрофічна ситуація з медобслуговуванням: в ОВА розповіли, що відбувається
17:36
На Луганщині «ЛНР» звинувачує чоловіка в причетності до служби в батальйоні «Айдар»
16:55
Учасника розгону Євромайдану заарештували в окупованому Криму
16:27
На окупованій Луганщині частково не працює мобільний зв'язок: чому «ЛНР» вводить обмеження
16:10
Новодружеськ без світла: будні окупованої Луганщини
усі новини
18:59
У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок
18:24
ГУР: В окупованому Бердянську ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая
18:14
У Покровській громаді залишаються понад три тисячі мешканців — ОВА
18:04
У РФ пропонують підліткам «підробіток»: навчатимуть виробляти шахеди та зброю
17:47
Окупований Маріуполь отримує воду по годинах, а водосховища продовжують висихати
17:07
Війська Росії дроном атакували Костянтинівку: пошкоджено навчальний заклад
16:59
Вибух у Краматорську знищив ветеринарну клініку та притулок для тварин — їм можна допомогти
16:58
Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту РФ: десятки танкерів тепер під обмеженнями
16:56
СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах ексголові «військкомату» окупованого Луганська
16:33
Дрон РФ пролетів у сантиметрах від голови бійця ЗСУ
16:20
У Дружківці запрацювала ще одна артезіанська свердловина
16:13
Україна оголосила у розшук путініста Григорія Лепса
15:57
У Москві військова поліція затримала соратника Стрєлкова Михайла Полинкова
15:45
«Шахтар» може зіграти з «Бешикташем» у Лізі Європи
15:34
Кількість загиблих у Києві після вчорашньої атаки РФ зросла до 28 — ДСНС
15:17
Закон про множинне громадянство в Україні ухвалено: що це означає для мешканців окупації і тих, хто має російський паспорт
15:13
Передав РФ координати об'єктів на Донеччині: силовики затримали «крота» у ЗСУ, через якого загинули українські військові
14:57
Понад один рік займе ідентифікація тіл загиблих військовослужбовців — Клименко
14:34
Окупанти судять 21-річного бердянця за коментар
13:56
Російські БПЛА вночі вдарили по Андріївці на Донеччині: виникли масштабні пожежі
усі новини
ВІДЕО
Маріупольці три роки чекають на обіцяне відновлення від окупантів. Фото: міськрада У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок
18 червня, 18:59
Дрон-камікадзе пролітає в сантиметрах від голови українського воїна під час руху на баггі. Фото: СЗ Дрон РФ пролетів у сантиметрах від голови бійця ЗСУ
18 червня, 16:33
Затримання «крота» у ЗСУ. Фото: ДБР Передав РФ координати об'єктів на Донеччині: силовики затримали «крота» у ЗСУ, через якого загинули українські військові
18 червня, 15:13
Момент удару ЗС РФ по Запоріжжю. Фото: НД На відео потрапив удар РФ по Запоріжжю і пожежа, що спалахнула
18 червня, 13:34
Наслідки ракетного удару по Святогірську. Фото: Донецька обласна прокуратура Росія завдала ракетного удару по Святогірську: у місті багато руйнувань, поранені п'ять людей
18 червня, 11:45
МіГ-29 ЗСУ атакував окупантів. МіГ-29 ЗСУ вдарив по складу та техніці окупантів
18 червня, 11:04

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір