Рекордные атаки дронами: РФ выпустила более 4000 «Шахедов» за июнь

Беспилотник РФ.

В июне 2025 года российская армия значительно нарастила производство и применение дронов-камикадзе типа «Шахед» (также известных как «Герань» или «Гербера»). Согласно аналитической инфографике, только за этот месяц Россия запустила по территории Украины более 4000 беспилотников — это самый высокий показатель за всё время полномасштабного вторжения.

В июне 2025 года Россия резко нарастила количество атак дронами — более 4000 БПЛА. ПВО Украины сбивает большинство, но угроза продолжает расти.

В ночь на 23 июня Россия атаковала Украину сразу 368 средствами воздушного нападения, из которых 352 — это дроны, и ещё 16 — ракеты разных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, 354 цели были нейтрализованы — 158 уничтожены огневыми средствами, ещё 196 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Тревожная тенденция: с осени 2024 года Россия резко увеличивает количество дронов в воздушных атаках, что указывает на значительный рост производственных мощностей. Часть БПЛА теряется из-за технических неисправностей или подавления РЭБ, однако сотни ежемесячно всё же достигают целей в Украине.