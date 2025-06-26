РФ использует манекены против FPV-дронов ВСУ на фронте

Манекены солдат РФ.

Российские военные начали массово использовать манекены на линии фронта для обмана операторов БПЛА Сил обороны Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.



«Таких "солдат" применяют против FPV-дронов на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, обманки проходят испытания на приграничных участках в Белгородской области. Их цель — отвлекать внимание украинских операторов и провоцировать пустую трату боекомплектов.

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