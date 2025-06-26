РФ використовує манекени проти FPV-дронів ЗСУ на фронті

Манекени солдатів РФ.

Російські військові почали масово використовувати манекени на лінії фронту для обману операторів БПЛА Сил оборони України. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.



«Таких "солдатів" застосовують проти FPV-дронів на лінії бойового зіткнення», - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, обманки проходять випробування на прикордонних ділянках у Бєлгородській області. Їхня мета — відвертати увагу українських операторів і провокувати марнування боєкомплектів.

Раніше російський «Ланцет» вразив макет танка Leopard 2A6 у Сумській області.