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РФ використовує манекени проти FPV-дронів ЗСУ на фронті

26 червня 2025, 17:12

РФ використовує манекени проти FPV-дронів ЗСУ на фронті

Манекени солдатів РФ. Манекени солдатів РФ.

Російські військові почали масово використовувати манекени на лінії фронту для обману операторів БПЛА Сил оборони України. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

«Таких "солдатів" застосовують проти FPV-дронів на лінії бойового зіткнення», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обманки проходять випробування на прикордонних ділянках у Бєлгородській області. Їхня мета — відвертати увагу українських операторів і провокувати марнування боєкомплектів.

Раніше російський «Ланцет» вразив макет танка Leopard 2A6 у Сумській області.

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