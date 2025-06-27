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Жертвы «трубного рейда»: военные, прошедшие по газопроводу, умирают без наград и господдержки

27 июня 2025, 16:45

Жертвы «трубного рейда»: военные, прошедшие по газопроводу, умирают без наград и господдержки

Российская военная блогер Анастасия Кашеварова написала, что военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации «Поток» (также известной как «Труба»), не получили ни выплат, ни государственных наград.

Речь идет о прохождении российской армией внутри газовой магистрали 15 750 метров в марте 2025 года. Ранее, до конца 2024 года, по трубе шли поставки газа в Европу. Общественница заявила, что российские войска оставались там еще несколько дней в ожидании наземной поддержки.

«Страшно представить, что происходило внутри этой трубы, но парни дошли и выполнили приказ», — написала Кашеварова.

По ее словам, длительное пребывание в токсичной среде не прошло бесследно: у всех участников операции диагностированы тяжелые заболевания органов дыхания. Первоначально в Курске бойцам ставили диагноз «острый бронхит средней степени», но у многих болезнь перешла в хронические и онкологические формы, вплоть до тромбоэмболии и летальных исходов.

При этом, как заявила Кашеварова, государство отказывает в компенсациях, ссылаясь на то, что подобные заболевания не относятся к боевым травмам и не считаются тяжелыми. Даже в случае смерти выплаты не предусмотрены — причиной указывается не боевое ранение, а рак легких или ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии).

Также, как утверждает Кашеварова, ни один из участников операции из 11-й, 106-й бригад, ОДШБр «Ветераны», «Восток», спецназа «Ахмат» и 30-го полка не был награжден. Она призвала выяснить, кто в Генштабе выступил против признания подвига этих военнослужащих.

Смотрите спецвыпуск об операции «Труба».

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