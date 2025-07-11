Воздушные Силы назвали количество сбитых БПЛА РФ за сутки

Обломок сбитого дрона.

Воздушные Силы Украины сообщили, что в ночь на 11 июля (с 22:30 10 июля) российская армия атаковала Украину 79 ударными дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов.



По состоянию на 13:00 силами ПВО уничтожены 44 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, ещё 16 беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или потеряны.







Также зафиксированы 19 попаданий БПЛА в 8 населённых пунктах. Также отмечено падение обломков сбитых дронов в трёх других локациях. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Одесса подверглась атаке беспилотников: по предварительным данным, один из дронов попал в здание Территориального центра комплектования (ТЦК).