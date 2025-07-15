ЗСУ просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – ISW

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у східній частині села Товсте та західній частині села Піддубне.



Сили оборони України також нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися поблизу Серебрянського лісу на північний схід від села Григорівка.



Крім того, українська армія нещодавно просунулася у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у північно-західній частині села Кам'янське.

Нагадаємо, що українські танки знищили будинки з російською піхотою на Покровському напрямку.