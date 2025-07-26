ПВО сбила 183 БПЛА и 17 ракет разных типов

Силы ПВО обезвредили 200 вражеских ракет и дронов. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 26 июля запустили 208 БПЛА и 27 ракет различных типов. Основное направление удара — Днепропетровщина. Противовоздушная оборона сбила 200 целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



РФ атаковала Украину с помощью:



- 208 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым;



- 12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;



- 8 крылатых ракет Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской области);



- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской области РФ и оккупированной Запорожской области).





По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 200 средств воздушного нападения противника — 183 ударных БПЛА и 17 ракет различных типов.



Кроме того, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) — в 8 локациях.



Ранее мы писали, что количество пострадавших в Константиновке в результате российской атаки возросло. Таким образом, получили ранения пятеро гражданских.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях