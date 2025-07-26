ППО збила 183 БПЛА та 17 ракет різних типів

Сили ППО знешкодили 200 ворожих ракет та дронів. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 26 липня запустили 208 БПЛА і 27 ракет різних типів. Основний напрямок удару — Дніпропетровщина. Протиповітряна оборона збила 200 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



РФ атакувала Україну за допомогою:



- 208 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерове, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – Крим;



- 12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;



- 8 крилатих ракет Іскандер-К (з Єйська, Воронезької, Ростовської області);



- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (з повітряного простору Білгородської області РФ та окупованої Запорізької області).





Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 200 засобів повітряного нападу противника — 183 ударні БПЛА і 17 ракет різних типів.



Крім того, зафіксовано попадання 10 ракет та 25 ударних БПЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — у 8 локаціях.



Раніше ми писали, що кількість постраждалих у Костянтинівці внаслідок російської атаки зросла. Таким чином, поранено п'ятеро цивільних.

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