У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП

Під ранок 17 серпня у Лісках та Острогозьку Воронезької області пролунали вибухи. За словами очевидців, у небі було чути близько десяти хлопків та помітні спалахи. Спрацювала система ППО, яка збивала безпілотники.

Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що атака БПЛА припала на залізничну станцію «Ліски». В результаті поранено монтер колії, пошкоджено лінії електропередачі, а рух поїздів було затримано. За офіційними даними, всього над областю було знищено щонайменше п'ять безпілотників.

У Воронежі під час падіння уламків дронів пошкоджено остекління житлового будинку. Крім того, внаслідок атаки постраждала одна людина, спалахнули магазин і речовий ринок, а також газова труба.

Нагадаємо, у Волгограді 16 серпня лунали вибухи. У районі нафтопереробного заводу було видно стовп густого чорного диму.