Полтавская ОВА потратила 370 млн на фиктивные фортификации в Донецкой области — расследование нардепа

Полтавская областная военная администрация вместе с подрядчиком ООО «Энки Констракшн» построила в Донецкой области фортификационные сооружения на сумму более 370 млн грн. Однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, эти укрепления не отвечают современным требованиям, а при строительстве завышались цены и объемы поставок.



В феврале 2024 года департамент строительства Полтавской ОВА заключил с «Энки Констракшн» 16 контрактов на общую сумму свыше 370 млн грн. Как утверждает Железняк, фотографии построенных сооружений показывают, что они не имеют необходимых характеристик для войны 2023–2025 годов.



До ноября 2017 года руководителем ООО «Энки Констракшн» числился Игорь Жданюк. Сегодня он является помощником народного депутата Юрия Корявченкова — актера «95 квартала» и представителя партии «Слуга Народа».



Нынешний владелец и директор «Энки Констракшн» — Сергей Шенько. Компания входит в состав общественного союза «Украинский фонд энергоэффективности и энергосбережения», президентом которого является Анар Рафиев, бывший совладелец «Энки» (вышел из состава собственников в мае 2020 года). «Энки Констракшн» вместе с другими структурами входит в «Лигу обновления Украины».



Член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин отметил, что позиции недостроены и не имеют маскировки, дренажа и защиты от дронов. Его вывод: «С точки зрения применения современного оружия в условиях войны, это позиции для камикадзе».

Схемы с переплатами и фиктивными объемами

По данным расследования, «Энки Констракшн» закупала материалы не напрямую у производителей, а через свою компанию «Примум Актив». Например, заградительные пирамиды продавались подрядчику по 2 161 грн за штуку, тогда как через год «Примум Актив» купила те же изделия в четыре раза дешевле. На их доставку списали еще 21 млн грн., хотя водители перевозчика утверждают, что таких рейсов не было.



Такая же схема применялась с древесиной: закупки на 1,3 млн грн. оформлялись как поставки почти на 8 млн грн. Часть материалов существовала лишь «на бумаге». Записи разговоров чиновников Полтавской ОВА подтверждают, что они знали о несоответствии объемов проектной документации и реальных поставок.



Кроме того, в материалах расследования упоминаются переговоры о создании фиктивных договоров для ухода от уплаты НДС. К этому, по словам Железняка, был причастен и основатель «Энки Констракшн» Анар Рафиев.



В расследовании фигурируют записи разговоров заместителя директора департамента строительства Виталия Кулинича и исполняющего обязанности начальника управления Сергея Сизько. Они обсуждали намеренное уменьшение фактических объемов древесины по сравнению с проектной документацией.

Уклонение от НДС

Еще одна часть схемы — фиктивные договоры для ухода от уплаты НДС. На записях слышны переговоры Павла Литовченко («Примум Актив»), Анара Рафиева (основателя «Энки Констракшн») и Виталия Кулинича. Поскольку «Примум» закупал меньше товаров, чем оформлял по документам, у компании возникали обязательства по НДС. Чтобы их обойти, участники искали фиктивных контрагентов для искусственного увеличения налогового кредита. По подсчетам Железняка, только на этом этапе речь шла о 40 млн грн. НДС и 200 млн грн. фиктивных услуг.

Вместо наказания — новые контракты

По словам Железняка, силовые структуры были в курсе схемы, однако политическая «крыша» обеспечила полную безнаказанность.



В период закупок Полтавскую ОВА возглавлял Филип Пронин, ныне руководитель Госфинмониторинга и бывший глава АРМА. Он является одноклассником вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы. Его замом был Богдан Корольчук, который, как утверждает Железняк, поддерживает контакты с «Энки Констракшн».



Сегодня исполняющим обязанности главы Полтавской ОВА является Владимир Когут, пришедший в администрацию в команде Пронина.



По данным нардепа, вместо наказания «Примум Актив» получила в 2025 году новый подряд на ремонт дорог в Полтавской области на сумму 1 млрд грн. и претендует на контракты по благоустройству Полтавы в рамках проекта «Рух без бар’єрів».



Кроме того, в расследовании упоминается отказ нынешнего руководства Полтавской ОВА передать один из объектов недвижимости российского генерала Капашина военной части. Вместо этого имущество досталось ООО «Воеджер Плюс», связанному с охранной компанией «Антарес». По данным Железняка, «Энки», «Примум» и «Воеджер» подают налоговую отчетность с одного IP-адреса, что может указывать на их связь и близость к окружению Пронина.



Железняк подчеркнул, что только публичное оглашение может заставить власть и правоохранителей довести расследование до конца и наказать виновных.



Последний раз тема «полтавских» фортификаций в Донецкой области поднималась в августе 2024 года, когда БЭБ расследовал возможную переплату в 3 млн грн. при закупке деревянных брусьев.

Реакция Полтавской ОВА

Верховная Рада вызвала и.о. руководителя Полтавской областной военной администрации Когута на пленарное заседание 4 сентября, чтобы заслушать его доклад о ситуации со строительством фортификаций.



Исполняющий обязанности руководителя Полтавской областной военной администрации Владимир Когут заявил, что информация о ситуации со строительством фортификаций, которая распространяется в информационном пространстве, является не полной, не точной и содержит манипуляции фактами.



«Сообщаем, что по состоянию на 3.09.2025 года 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений выполнены в полном объеме. Все работы проведены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая имеет положительные заключения ГП "Укргосстройэкспертиза". Качество выполненных работ подтверждено рядом проверок, в частности Национальным научным центром "Институт судебных экспертиз им. проф. Н. С. Бокариуса". Также это подтверждает командование сил поддержки ОТГ "Луганск", представители которых разрабатывали и утверждали схемы взводно-опорных пунктов», — написал Когут в телеграм-канале.



Он отметил, что всего на строительство фортификационных сооружений было потрачено 375 млн грн., из которых около 70 млн грн. составляет НДС. Наибольшая часть расходов — более 240 млн грн. — пришлась на закупку материалов, тогда как на строительные работы направлено около 65 млн грн.



«Попытки дискредитировать Полтавскую ОВА, людей, которые ежедневно, круглосуточно работают для укрепления обороноспособности страны продолжаются несколько лет, однако не имеют успехов. К этому привлечены большие силы и средства, которые сейчас работают только на врага. ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие каких-либо нарушений со стороны заказчика, и предоставление оценки лицам, которые осуществляют мероприятия по дискредитации областной военной администрации и руководства области», — добавил Когут.

