На Майдане протестуют против законопроекта о наказании для военных

Протест на Майдане. Фото: УП

В пятницу на Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста против законопроекта, который ужесточает уголовную ответственность для военных за неповиновение. Об этом сообщает «Украинская правда».



Участники акции скандировали: «Служба — не рабство!».

Ветеранка российско-украинской войны Алина Сарнатская озвучила требования к власти. Среди них:

Принятие закона о военном омбудсмене.

Отказ от поддержки законопроекта №13452.



Отмена норм закона №8271, принятого в 2022 году.

Напомним, нардепы поддержали в первом чтении законопроект №13260, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части. Документ набрал 277 голосов «за».