03 октября 2025, 18:06

Убийство нардепа Парубия: подозреваемый действовал по указанию спецслужб РФ

Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами.

Подозреваемый в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия действовал по заказу спецслужб РФ. Ему сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает СБУ.

Фигурант был завербован российскими спецслужбами более года назад. Он сначала отслеживал и передавал оккупантам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с топливом.

Затем российская спецслужба поручила убить Андрея Парубия. Чтобы выполнить «заказ», злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата.

По данным следствия, киллер готовил план своего бегства за границу после совершения убийства. Однако правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.

СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Парубия застрелили днем 30 августа во Франковском районе Львова. По данным СМИ, убийца, одетый в форму курьера службы доставки, напал на политика на улице — он несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на электрическом велосипеде. Парубий умер до приезда медиков. Возле его тела нашли семь гильз.

Кроме того, правоохранительные органы спустя 36 часов с момента убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Также в сети появились первые фото задержания.

1 сентября задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия по двум статьям.

Кроме того,  2 сентября в суд привезли подозреваемого в убийстве политика Андрея Парубия. Фигурант успел пообщаться с украинской прессой и подтвердил, что убил экс-главу Верховной Рады. 

Верховная Рада Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посмертно присвоить Андрею Владимировичу Парубию, бывшему спикеру парламента и народному депутату, звание «Герой Украины». 

