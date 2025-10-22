В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы

Дно Монаховского карьера

Монаховский карьер в оккупированной части Донецкой области стремительно мелеет — теперь на его дне можно увидеть затопленные когда-то автобусы.



Еще осенью 2018 года дайверам приходилось опускаться примерно на 16 метров, чтобы рассмотреть технику под водой. По словам местных жителей, машины специально затопили для привлечения туристов и развития дайвинга. Сегодня они стали наглядным напоминанием о масштабной проблеме с водой.

Ранее мы писали, что объем воды в карьере, который когда-то достигал около 17 миллионов кубометров, резко сократился после того, как оккупационные власти начали использовать его для водоснабжения Донецко-Макеевской агломерации.



По данным источников, ежедневно из карьера откачивают до 10 тысяч кубометров воды в Ханженковское водохранилище. Этот проект был представлен как «решение водного кризиса» в регионе, однако фактически усугубил экологическую ситуацию.