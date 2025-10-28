Російські війська зайшли на околиці Мирнограда: йдуть вуличні бої – ЗСУ

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

Російські окупанти зайшли на околиці міста Мирноград Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал.



За його словами, ЗС РФ використовують не лише артилерійські та безпілотні системи, а також піхоту та технічні засоби.



«Тому зараз ситуація дуже ускладнюється. Наші Сили оборони намагаються втримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди. Однак ситуація досить важка і йдуть важкі бої, вуличні бої», – розповів Шаповал.

Нагадаємо, що російські війська стали більше використовувати важку техніку на Покровському напрямку.