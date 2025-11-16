РФ выпустила 176 ударных дронов и баллистическую ракету по Украине

В ночь на 16 ноября (начиная с 18:00 15 ноября) Россия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины. Противник применил одну баллистическую ракету «Искандер-М», выпущенную из Ростовской области, а также 176 ударных беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других модификаций. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Запуски дронов осуществлялись сразу с нескольких направлений: Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму. Примерно 100 беспилотников были «шахедами».

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 139 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано 37 попаданий ударных БПЛА в 14 различных локациях, а также падение обломков сбитых дронов в двух местах.

Отмечается, что атака продолжается. В воздушном пространстве фиксируются новые группы вражеских беспилотников.

Напомним, вчера, при обстреле Славянска в Донецкой области, россияне использовали БПЛА «Герань-2».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»