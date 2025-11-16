РФ випустила 176 ударних дронів і балістичну ракету по Україні

У ніч на 16 листопада (починаючи з 18:00 15 листопада) Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України. Противник застосував одну балістичну ракету «Іскандер-М», випущену з Ростовської області, а також 176 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших модифікацій. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Запуски дронів здійснювалися відразу з кількох напрямків: Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму. Приблизно 100 безпілотників були «шахедами».

За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО знищила або придушила 139 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано 37 попадань ударних БПЛА у 14 різних локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох місцях.

Зазначається, що атака продовжується. У повітряному просторі фіксуються нові групи ворожих безпілотників.

Нагадаємо, вчора, під час обстрілу Слов'янська на Донеччині, росіяни використали БПЛА «Герань-2».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»