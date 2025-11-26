Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами
26 ноября 2025, 21:13

Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами

Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами

Владимир Зеленский сообщил, что после его поездки в прифронтовые районы Ставка приступила к выполнению запросов от боевых бригад. Один из ключевых запросов касается более справедливого распределения личного состава, заявил в вечернем обращении президент Украины.

По его словам, система пополнения бригад требует пересмотра, и эту необходимость подтверждают почти все подразделения, с которыми он общался. По поручению Ставки над обновленными решениями уже работают начальник Генерального штаба Андрий Гнатов и Павел Палица — заместитель руководителя Офиса Президента и опытный военный.

В ближайшее время они должны представить президенту проекты соответствующих решений. Зеленский также отметил, что получил подробные доклады по ситуации на ключевых направлениях фронта — в районах Купянска, Покровска и Гуляйполя.

Он подчеркнул, что украинские бойцы продолжают уничтожать противника, удерживать позиции и выполнять боевые задачи. По его словам, именно эти действия украинских защитников формируют основу для возможности вести переговоры на условиях, выгодных Украине.

Ранее мы писали, что Россия усиливает давление на Донецкую область именно в тот момент, когда США и Кремль пытаются продвинуть мирный план для Украины. На Донетчине сужается оперативное пространство: российская армия продвигается в новые города, расширяя «серые зоны».

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Военные линия фронта личный состав
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
все новости
22:50
Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко
22:12
Воевал на стороне РФ: уроженцу Макеевки предъявили обвинение
21:13
Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами
20:48
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:38
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
18:54
«Процесс идет серьезный»: Песков об утечках и переговорах Ушакова и Уиткоффа по Украине
17:57
Россия оснастила «шахеды» камерами заднего вида, чтобы отслеживать украинские перехватчики
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
17:02
Государство платит за новый дом: программа помощи стартует 1 декабря
16:49
Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом
16:40
Кабмин передаст более одного млрд гривен на жилье 715 семей ветеранов
16:36
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:21
Славянск атаковали беспилотники: опубликованы первые кадры
16:16
Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов
16:03
Филашкин ответил, фигурируют ли в деле НАБУ о миллионных хищениях на Донетчине действующие чиновники ОВА
15:41
Путин должен осознать, что он не сможет победить в войне против Украины
15:38
Российские войска продвинулись в Покровске и оккупировали села под Мирноградом и Гуляйполем – DeepState
15:35
В России умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»
15:11
НАБУ разоблачило миллионные хищения на отоплении и водоснабжении прифронтовых городов Донетчины: задержан экс-глава департамента Донецкой ОВА
14:43
В Украине запускают контроль прямо в поездах во время движения
14:31
Российские войска фиксируют в районе железнодорожного вокзала в центре Покровска – DeepState
14:28
В Генштабе подтвердили удар по заводу в Чебоксарах РФ
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
12:51
Пилоты уничтожили огнеметную систему «Солнцепек» армии РФ в Лиманском районе
12:38
В суде Киева, где рассматривают апелляцию детектива НАБУ, прошла эвакуация
12:20
БПЛА ночью атаковали предприятие в Чебоксарах: жителей эвакуировали
11:35
Атака дронов на оккупированный Старобельск: загорелась АЗС, поражен объект энергоснабжения
11:33
Показали летчика, который сбил более 300 вражеских дронов — ГПСУ
все новости
ВИДЕО
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
26 ноября, 20:48
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
26 ноября, 19:38
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
26 ноября, 19:05
Удар по оккупантам под Мирноградом. Фото: кадр из видео Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом
26 ноября, 16:49
Славянск атаковал БПЛА. Фото из открытых источников Славянск атаковали беспилотники: опубликованы первые кадры
26 ноября, 16:21
Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов
26 ноября, 16:16

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор