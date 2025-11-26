Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами

Владимир Зеленский сообщил, что после его поездки в прифронтовые районы Ставка приступила к выполнению запросов от боевых бригад. Один из ключевых запросов касается более справедливого распределения личного состава, заявил в вечернем обращении президент Украины.



По его словам, система пополнения бригад требует пересмотра, и эту необходимость подтверждают почти все подразделения, с которыми он общался. По поручению Ставки над обновленными решениями уже работают начальник Генерального штаба Андрий Гнатов и Павел Палица — заместитель руководителя Офиса Президента и опытный военный.



В ближайшее время они должны представить президенту проекты соответствующих решений. Зеленский также отметил, что получил подробные доклады по ситуации на ключевых направлениях фронта — в районах Купянска, Покровска и Гуляйполя.



Он подчеркнул, что украинские бойцы продолжают уничтожать противника, удерживать позиции и выполнять боевые задачи. По его словам, именно эти действия украинских защитников формируют основу для возможности вести переговоры на условиях, выгодных Украине.

Ранее мы писали, что Россия усиливает давление на Донецкую область именно в тот момент, когда США и Кремль пытаются продвинуть мирный план для Украины. На Донетчине сужается оперативное пространство: российская армия продвигается в новые города, расширяя «серые зоны».



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»