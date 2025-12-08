Обстрел Краматорска: повреждены многоэтажки, ранены родители с детьми

8 декабря в результате обстрела города Краматорск ранения получили четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Среди пострадавших два ребенка – восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка. Все раненые в легком состоянии.
В городе повреждены шесть многоэтажных домов.
Обновлено в 22:08. В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры сообщили, что в результате атаки пострадали мужчина 44 лет, его 40-летняя жена и двое детей шести и восьми лет.
На момент удара они находились дома. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
На город российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 с УМПК. Она попала недалеко от двухэтажного дома.
Напомним, что российские оккупанты ударили по Краматорску в 16:24.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко