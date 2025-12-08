Российская армия атаковала Краматорск: есть раненые

Удар по Краматорску. Фото: кадр из видео

8 декабря в 16:24 российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



По предварительной информации, есть раненые.



Устанавливаются окончательные последствия атаки и объем повреждений. Работают все соответствующие службы.

Напомним, что 8 декабря российская авиация сбросила авиабомбы на Запорожье и город Вольнянск Запорожской области, в результате чего ранены 15 человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко