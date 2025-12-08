Обстріл Краматорська: пошкоджені багатоповерхівки, поранені батьки з дітьми

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

8 грудня внаслідок обстрілу міста Краматорськ поранення отримали чотири людини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Серед постраждалих дві дитини – восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Усі поранені у легкому стані.



У місті пошкоджені шість багатоповерхових будинків.



Оновлено о 22:08. У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що внаслідок атаки постраждали чоловік 44 років, його 40-річна дружина та двоє дітей шести та восьми років.



На момент удару вони перебували вдома. У них діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



На місто російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 з УМПК. Вона влучила неподалік двоповерхового будинку.

Нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Краматорську о 16:24.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко