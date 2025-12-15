HIMARS уничтожил скрытую площадку российских дронов в Запорожской области

«Прилет» по операторам БПЛА РФ.

В Запорожской области украинские войска нанесли точный удар из реактивной системы M142 HIMARS по скрытой стартовой площадке для российских камикадзе-дронов «Молния». Об этом сообщили в 108-й бригаде территориальной обороны.



По данным бригады, объект был тщательно замаскирован под деревья, однако скрытую инфраструктуру и её операторов удалось полностью уничтожить. Этот удар существенно снижает возможности противника по запуску беспилотников на позиции украинских войск и гражданские объекты.



«Меры 108-й бригады территориальной обороны демонстрируют эффективность точного оружия HIMARS в нейтрализации высокотехнологичных угроз, даже тщательно замаскированных на местности», — говорится в сообщении.

M142 HIMARS precision strike in Zaporizhzhia by the 108th Territorial Defense Brigade: A concealed launch site for Russian “Molniya” kamikaze drones and their operators was destroyed while hidden in a tree line. pic.twitter.com/hid6WRIsl6 — NOELREPORTS (@NOELreports) December 15, 2025



Напомним, в целом за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.



Также противник потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну единицу специальной и 207 единиц автомобильной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»