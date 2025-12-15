Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
HIMARS уничтожил скрытую площадку российских дронов в Запорожской области
15 декабря 2025, 13:33

HIMARS уничтожил скрытую площадку российских дронов в Запорожской области

«Прилет» по операторам БПЛА РФ. «Прилет» по операторам БПЛА РФ.

В Запорожской области украинские войска нанесли точный удар из реактивной системы M142 HIMARS по скрытой стартовой площадке для российских камикадзе-дронов «Молния». Об этом сообщили в 108-й бригаде территориальной обороны.

По данным бригады, объект был тщательно замаскирован под деревья, однако скрытую инфраструктуру и её операторов удалось полностью уничтожить. Этот удар существенно снижает возможности противника по запуску беспилотников на позиции украинских войск и гражданские объекты.

«Меры 108-й бригады территориальной обороны демонстрируют эффективность точного оружия HIMARS в нейтрализации высокотехнологичных угроз, даже тщательно замаскированных на местности», — говорится в сообщении.


Напомним, в целом за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.

Также противник потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну единицу специальной и 207 единиц автомобильной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Запорожская область
Прочее
Потери российских войск удар HIMARS по оккупантам БПЛА Молния
Организации
108 ОБрТрО

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:57
DeepState: за почти четыре года войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
все новости
15:46
Экипаж «Белый ангел» вывез более 700 жителей Краматорского района за осень
15:16
При обстреле Константиновки ранен один человек
14:57
DeepState: за почти четыре года войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
14:48
В Покровске противник пытается расширить контроль к западу от города
14:28
СБУ сорвала покушение на специалиста оборонного завода в Запорожье
14:25
В оккупированном Мариуполе подрядчики из РФ планируют возвести четыре ЖК на месте разрушенных домов
13:46
Воздушные тревоги в Украине станут короче
13:33
HIMARS уничтожил скрытую площадку российских дронов в Запорожской области
13:20
Польский президент: территориальные вопросы Украины обсуждают только США, Киев и Москва
12:48
На границе с Румынией мотоциклист пытался прорваться через КПП
12:41
Российские беспилотники атаковали вокзал в Пятихатках: есть разрушения, жертв нет
12:15
Из-за удара РФ по энергетике обесточенные потребители на Донетчине
11:55
РФ готовит массированный ракетный удар: Ту-95 перебрасывают к Энгельсу
11:47
Bild узнала детали берлинских переговоров Киева и Вашингтона
11:10
Гибель офицера ВМФ РФ подтвердили после удара по корвету «Ингушетия»
10:56
Оккупанты несколько раз нанесли удары по Краматорску, много повреждений
10:34
Трубы разрушенного канала «Северский Донец — Донбасс» стали линией боев
10:27
Россияне за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины более 25 раз
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
10:23
Генштаб РФ под давлением из-за срыва сроков по Купянску и Покровску
09:33
Атака БПЛА на Подмосковье: сообщения о Каширской ГРЭС и НПЗ, ограничения в аэропортах
09:21
Силы ПВО сбили 133 из 153 российских БПЛА
08:59
Войска РФ утром сбросили авиабомбы на Славянск, есть повреждения
08:58
Атаки БпЛА и удары «Градом»: на Днепропетровщине есть раненые и разрушения
08:32
В Святогорске закрывается отделение «Новой почты»
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
17:04
Армия РФ оккупировала Толстой и продвинулась у Ямполя и в Северске
16:35
В Краматорске прогремели взрывы: над городом — дым и БПЛА
15:19
Переговорщики Трампа прибыли в Берлин для встречи с Зеленским
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Эвакуация жительницы Краматорского района. Кадр из видео Экипаж «Белый ангел» вывез более 700 жителей Краматорского района за осень
15 декабря, 15:46
«Прилет» по операторам БПЛА РФ. HIMARS уничтожил скрытую площадку российских дронов в Запорожской области
15 декабря, 13:33
Попытка незаконного пересечения КПП на границе с Румынией. На границе с Румынией мотоциклист пытался прорваться через КПП
15 декабря, 12:48
Удар беспилотников по ракетному корвету проекта 21631 «Буян-М». Гибель офицера ВМФ РФ подтвердили после удара по корвету «Ингушетия»
15 декабря, 11:10
Снять видео оккупантам помог туман, который осложняет видимость целей для поражения противника Трубы разрушенного канала «Северский Донец — Донбасс» стали линией боев
15 декабря, 10:34
Беспилотник повредил окна в жилом доме Донецка. Фото: соцсети БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14 декабря, 17:47

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор