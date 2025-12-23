Кабмин обратился к регулятору об отсрочке повышения тарифов на воду. Что известно

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: КМУ

В Украине тарифы на воду должны остаться без изменений. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



По ее словам, правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений.



«Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительное финансовое давление. Вместе с тем мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги», – сказала премьер.

Напомним, что 16 декабря Свириденко пообещала сокращение графиков отключений света в Украине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко