Стартап ексінженерів SpaceX показав ракету для HIMARS на 1000 км

Американська оборонна компанія Castelion, заснована колишніми інженерами SpaceX, презентувала гіперзвукову ракету Blackbeard GL, призначену для реактивних систем HIMARS та M270. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



Заявлена дальність ураження становить до 1000 км, що суттєво перевищує можливості ракет ATACMS. Blackbeard GL оснащена головкою самонаведення, здатною уражати як стаціонарні, так і рухомі цілі.



Ракета повністю сумісна з пусковими HIMARS і M270 та не потребує створення нової інфраструктури. У компанії наголошують, що проєкт орієнтований на масове виробництво, а вартість ракети має бути нижчою, ніж у традиційних гіперзвукових систем.



За оцінкою розробників, поява Blackbeard GL може фактично перетворити HIMARS на стратегічну зброю, здатну завдавати ударів у глибокому тилу противника, поєднуючи велику дальність із високою мобільністю.

