Воєнний стан із загальною мобілізацією в Україні продовжено ще на три місяці

ВРУ продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію. Скріншот

Верховна Рада України ухвалила закони про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації з 5 листопада ще на три місяці. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



Закон «Про затвердження Указу Президента України „Про продовження терміну дії військового стану в Україні”» (№14128) підтримали 317 народних депутатів.



Закон «Про затвердження Указу Президента України „Про продовження терміну проведення загальної мобілізації”» (№14129) набрав 315 голосів.

Таким чином, дія воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжена до 3 лютого 2026 року. Олексій Гончаренко розкритикував сьогоднішнє голосування за проєкти законів.



«Як я казав раніше, я не буду підтримувати загальну мобілізацію, доки не будуть визначені терміни служби! Окрім загальної мобілізації, Рада продовжила і воєнний стан», — написав нардеп.

Нагадаємо, вперше воєнний стан в Україні було введено у 2018 році терміном на 30 днів. Тоді воно обмежувалося заходами зі зборів з резервістами та військовозобов'язаними.