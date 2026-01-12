Без світла залишаються сім областей України

Фото: Юлія Свириденко

У ніч на 12 січня російські атаки призвели до пошкоджень енергосистеми України. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі одразу у семи регіонах — Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.



Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, у найбільш постраждалих областях енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи у вкрай складних умовах. Роботи продовжуються під загрозою повторних атак, при температурі нижче -10 градусів, а також при зледенінні обладнання та ліній електропередачі.



Напружена ситуація зберігається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області — зокрема, у Бориспільському та Броварському районах.



Окрема увага приділяється відновленню електропостачання на Одещині, Харківщині та у Донецькій областях, де наслідки нічних обстрілів залишаються найбільш серйозними.



При цьому критична інфраструктура країни продовжує працювати у штатному режимі. По всій Україні розгорнуто понад 7000 пунктів незламності. Рух основними автомагістралями забезпечений, розчищення доріг веде спеціальна техніка, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня армія РФ масовано атакувала Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури, мешканці залишилися без електропостачання.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»