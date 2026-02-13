«Шахеды» ночью массированно атаковали порт в Одесской области: один человек погиб, еще шесть – ранены

Последствия удара по порту в Одесской области. Фото: Одесская ОВА

Ночью 13 февраля российские войска дронами массированно ударили по порту в Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



Повреждена инфраструктура, склады с удобрением и транспортные средства, в частности грузовые вагоны. Возник пожар. Продолжается ликвидация последствий.



В результате атаки погиб один человек, еще шесть – получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.



Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в порту загорелись грузовые вагоны и четыре автомобиля.



По данным Одесской областной прокуратуры, погиб 20-летний парень.



Пострадали мужчины 31, 32, 37, 38, 49 и 53 лет.



В пресс-службе Воздушных сил ВСУ рассказали, что область атаковали несколько групп БПЛА «Шахед».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко