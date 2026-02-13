Симуляция показала: 15 тыс. солдат РФ могут парализовать НАТО

Путин может дискредитировать НАТО, атаковав страны Балтии.

Военная симуляция, проведённая в Германии, показала, что даже ограниченный контингент российских войск способен поставить Североатлантический альянс в крайне уязвимое положение. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



Исследование было организовано газетой WELT совместно с Немецким центром военных игр при Университете Бундесвера в Гамбурге. В рамках проекта моделировался гипотетический конфликт между Россией и НАТО.



По выводам специалистов, России достаточно задействовать около 15 тысяч военнослужащих, чтобы ввергнуть альянс в экзистенциальный кризис — если западные страны будут медлить с принятием решений.



По сценарию симуляции, после условного перемирия в Украине Москва перебрасывает силы и использует повод «гуманитарного кризиса» в Калининградской области. Российские войска входят на территорию Литвы, а дроны и минные заграждения блокируют ключевые маршруты переброски войск НАТО.



При этом США в первые 48 часов не рассматривают происходящее как однозначный повод для применения статьи 5, а Германия и Польша занимают выжидательную позицию.



«Для достижения военных целей в Балтии России не обязательно вторгаться в Литву, Латвию или Эстонию. Она может установить огневой контроль с территории Беларуси и Калининграда», — заявил австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади, который в симуляции играл роль начальника российского Генштаба.



Участники исследования пришли к выводу, что главная уязвимость Запада заключается не в силе российской армии, а в отсутствии быстрой и единой политической реакции.



«Стратегическая цель России в странах Балтии — дискредитировать НАТО как альянс и ослабить Европейский союз. Этого можно добиться, убедительно показав неспособность альянса эффективно реагировать», — резюмировал Гади.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»