Российская авиация сбросила авиабомбы на Славянск: разрушены и повреждены более 10 домов

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

13 февраля около 05:00 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 на город Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Повреждены автомобили и более 10 частных домов, один из них полностью уничтожен.



В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Напомним, что 12 февраля армия РФ ударила по дому в городе Краматорск на Донетчине, в результате чего погибли три брата, ранены их мама и бабушка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко