В Украине планируют ввести базовую пенсию не менее 6000 грн

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

В Украине в ближайшее время в парламент будет внесён законопроект, предусматривающий введение гарантированной базовой пенсии на уровне не менее 6000 гривен. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Верховной Рады Украины.



Эту информацию также подтвердил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



По его словам, новая модель пенсионной системы будет включать солидарную часть с максимально прямой связью между суммой страховых взносов гражданина и размером его будущей пенсии.



Кроме того, государство планирует развивать систему добровольных пенсионных накоплений, которые станут дополнением к основной государственной пенсии.



В правительстве подчёркивают, что реформа направлена на повышение устойчивости пенсионной системы и усиление социальной защиты граждан в долгосрочной перспективе.

Ранее Правительство обеспечило полное финансовое покрытие для восстановления пенсионных выплат жителям оккупированных территорий, которым их временно приостановили, уверяет министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»