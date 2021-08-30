По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 августа

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 8 случаев коронавируса. За все время исследований на подконтрольной территории зафиксировано 93 629 заболевших: 89 717 человек выздоровели, а 2 466 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 23 новых случая COVID-19. От осложнений умер один человек. Всего ковид подтвержден у 28 342 человек: выздоровели — 26 479, 1006 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировали 8 смертей от коронавируса. Информации о новых заболевших COVID-19 нет. За все время пандемии в ОРЛО подтверждают 8 929 случаев коронавируса. Из них выписали 7 088 пациентов, а 882 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский возьмет с собой в рабочую поездку в США список украинских пленных, политзаключенных и пропавших без вести. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



Боевые действия



С 9 по 22 августа СММ ОБСЕ подтвердила информацию о шести жертвах среди гражданского населения: 4 раненых и 2 погибших. Из них пятеро пострадали в результате обстрелов, а один — из-за срабатывания мины. Миссия также констатирует увеличение случаев нарушений режима «тишины» в этот период.



За минувшие сутки боевики ранили двоих украинских военнослужащих.



В группировке «ДНР» заявили о ранении жителя Донецка в результате обстрела в воскресенье, 29 августа.



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