Россия может устроить новые провокации против миссии ОБСЕ на Донбассе — разведка

Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Инцидент с блокированием работы Миссии ОБСЕ и взятие в заложники международных наблюдателей в очередной раз продемонстрировал пренебрежение российскими властями всеми нормами международного права и их несостоятельность придерживаться взятых на себя обязательств», — говорится в сообщении.



ГУР Минобороны отмечает, что неоднократно фиксировалось осуществление Россией провокаций и информационно-психологических операций накануне международных встреч высокого уровня.



«Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей Миссии накануне переговоров министров иностранных дел в Нормандском формате, которые планируются в ближайшее время», — подчеркивают в разведке.



В Минобороны добавили, что Украина использует все дипломатические возможности для восстановления работы наблюдателей на временно оккупированных территориях.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка. Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.



Украинская делегация в ТКГ назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».



Акция протеста, организованная группировками «ЛНР» и «ДНР», под офисом ОБСЕ во временно неподконтрольной Горловке закончилась.