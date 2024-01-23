У Курській області відбулася атака БПЛА: поранені двоє окупантів

Безпілотник атакував Курську область РФ 22 січня. Внаслідок інциденту двоє російських окупантів отримали поранення. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.



«В результаті атаки БПЛА в Курській області поранено двох військовослужбовців», — йдеться в повідомленні.



За даними ASTRA, безпілотник вибухнув 22 січня в районі села Миколаєво-Дар'їно. 2 військовослужбовців МО РФ госпіталізовані до Суджанської ЦРЛ.



Нагадаємо, жителі Владивостока повідомили про вибухи та пожежі одразу на двох електропідстанціях. За словами місцевих жителів, горять підстанції на Новожилова та Бухті Тихій. Причини поки що невідомі. У ряді будинків немає світла.