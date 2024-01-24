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Часть оккупированной Макеевки остается без света

24 января 2024, 22:54

Часть оккупированной Макеевки остается без света

В оккупированных Донецке и Макеевке окончательно не устранили аварии на системах водоснабжения, отопления и водоснабжения. Однако, как утверждают оккупационные власти «ДНР», абонентов с теплом, светом и водой стало больше.  

«Тепло: на сегодня в Донецке останется 7-8 котельных, которые мы не сможем запитать. Остальные котельные будут подключены, и к ночи все многоквартирные дома получат тепло. Администрация и ЖЭУ в Макеевке также работают по подключению котельных, к ночи тепло появится в домах. Вода: на ветке Макеевки все насосные станции подключены», — заявил «первый вице-премьер» Андрей Чертков. 

В Донецке без электроэнергии пока остается частный сектор в районах Смолянки и Текстильщика. В Макеевке частично обесточены Центральный и Червоногвардейский районы.

Как сообщалось, в Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Изначально порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.

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