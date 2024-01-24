Частина окупованої Макіївки залишається без світла

В окупованих Донецьку та Макіївці остаточно не усунули аварії на системах водопостачання, опалення та водопостачання. Проте, як стверджує окупаційна влада «ДНР», абонентів із теплом, світлом та водою побільшало.



«Тепло: на сьогодні у Донецьку залишиться 7-8 котелень, які ми не зможемо запитати. Інші котельні будуть підключені, і до ночі всі багатоквартирні будинки отримають тепло. Адміністрація та ЖКГ у Макіївці також працюють із підключення котелень, до ночі тепло з'явиться у будинках. Вода: на гілці Макіївки всі насосні станції підключені», — заявив перший віцепрем'єр Андрій Чортков.



У Донецьку без електроенергії поки що залишається приватний сектор у районах Смолянки та Текстильника. У Макіївці частково знеструмлено Центральний та Червоногвардійський райони.

Як повідомлялося, у Макіївці та Донецьку горіли підстанції. Окупаційна влада заявила, що причиною пожежі стали обстріли. Спочатку близько 152 тисячі побутових споживачів залишилися без електроенергії.