Военный полигон под временно оккупированным Иловайском Донецкой области был атакован Вооруженными силами Украины. Об этом пишет Astra со ссылкой на источники.



Отмечается, что 24 января около 15:00 местные жители сообщили о взрывах в Иловайске.



Astra отмечает, что произошел обстрел, предположительно, из РЗСО HIMARS, на военном полигоне в районе поселка Покровка. Есть погибшие и раненые российские солдаты. Их количество устанавливается.



Официально об обстреле не сообщала ни российская, ни украинская сторона.



Напомним, беспилотник атаковал Курскую область РФ 22 января. В результате инцидента двое российских оккупантов получили ранения.