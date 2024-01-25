Завдано удару по військовому полігону під окупованим Іловайськом — ЗМІ

Військовий полігон під тимчасово окупованим Іловайськом Донецької області атакували Збройні сили України. Про це повідомляє Astra з посиланням на джерела.



Зазначається, що 24 січня близько 15:00 місцеві жителі повідомили про вибухи в Іловайську.



Astra зазначає, що стався обстріл, ймовірно, з РЗСО HIMARS, на військовому полігоні в районі селища Покровка. Є загиблі та поранені російські солдати. Їхня кількість встановлюється.



Офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.



Нагадаємо, безпілотник атакував Курську область РФ 22 січня. Внаслідок інциденту двоє російських окупантів отримали поранення.