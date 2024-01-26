Появились новые подробности удара по полигону с российскими военными под Иловайском. Фото: кадр с видео

Удар из РСЗО HIMARS был нанесен 24 января по скоплению операторов БПЛА, собравшихся на обучение на полигоне в районе поселка Покровка недалеко от Иловайска Донецкой области.



По словам российского военного Z-блогера Владимира Романова, обстрел по полигону произошел из-за халатности организаторов.



«Начальник курсов проекта «Судный день» (Судоплатов) с позывным Со****н разослал без какой-либо проверки через бот незнакомым людям координаты, куда приезжать на подготовку», — написал он.



По информации канала «ВЧК-ОГПУ», 24 военных РФ погибли и трое были госпитализированы. Astra пишет о 24 погибших и 4 пострадавших.



Кроме того, в ходе удара уничтожены два УАЗ «Патриот», УАЗ 452 и «Форд Транзит», отмечает «ВЧК-ОГПУ».



Телеграм-канал Антона Геращенко выложил видео с последствиями удара по полигону.

З'явилися нові подробиці, а також відео удару по полігону під Іловайськом, де загинули 24 російських військовихhttps://t.co/msoSK5d0NA pic.twitter.com/9kBXziTFgY — Новини Донбасу (@novostidnua) January 26, 2024

Напомним, военный полигон под временно оккупированным Иловайском Донецкой области был атакован Вооруженными силами Украины.