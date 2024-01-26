З'явилися нові подробиці удару по полігону з російськими військовими під Іловайськом. Фото: кадр з відео

Удару з РСЗВ HIMARS було завдано 24 січня за скупченням операторів БПЛА, які зібралися на навчання на полігоні в районі селища Покровка недалеко від Іловайська Донецької області.



За словами російського військового Z-блогера Володимира Романова, обстріл по полігону стався через недбалість організаторів.



«Начальник курсів проєкту «Судний день» (Судоплатів) із позивним Со****н розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку», — написав він.



За інформацією каналу ВЧК-ОГПУ, 24 військових РФ загинули і троє були госпіталізовані. Astra пише про 24 загиблих та 4 постраждалих.



Крім того, під час удару знищено два УАЗ «Патріот», УАЗ 452 та «Форд Транзит», зазначає «ВЧК-ОГПУ».



Телеграм-канал Антона Геращенка виклав відео із наслідками удару по полігону.

З'явилися нові подробиці, а також відео удару по полігону під Іловайськом, де загинули 24 російських військовихhttps://t.co/msoSK5d0NA pic.twitter.com/9kBXziTFgY — Новини Донбасу (@novostidnua) January 26, 2024

Нагадаємо, військовий полігон під тимчасово окупованим Іловайськом Донецької області був атакований Збройними силами України.