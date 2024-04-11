Финансист одной из воинских частей Киевской области перечислил на счет своей жены 20 миллионов грн

Сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства по начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Киевской области, который перечислил на счет своей жены 20 млн грн.



«Обвинительный акт направлен в суд. Чиновник пытался "замести следы" своего небрежного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене — старшему солдату этой части», — сообщили в ГБР.



По данным Государственного бюро расследований, эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его небрежности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц.



Однако обвиняемый «не справился с задачей», и деньги реально поступили на карточку жены. Сейчас все деньги возвращены воинской части. Финансисту грозит 10 лет лишения свободы.



Напомним, в феврале 2024 года воинские части Украины могли поставить 264,09 тонны некачественных продуктов.