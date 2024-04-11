Фінансист однієї з військових частин Київської області на рахунок своєї дружини переказав 20 мільйонів гривень

Співробітники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин Київської області, який переказав на рахунок своєї дружини 20 мільйонів гривень.



«Обвинувальний акт спрямовано до суду. Посадовець намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Задля цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині — старшому солдату цієї частини», — повідомили у ДБР.



За інформацією Державного бюро розслідувань, ці гроші посадовець не планував реально виплачувати старшому солдату, а планував перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб.



Однак обвинувачений «не впорався із завданням», не простежив, і гроші реально надійшли на картку дружини. Наразі всі кошти повернені військовій частині. Фінансисту загрожує 10 років ув'язнення.



Нагадаємо, у лютому 2024 року військові частини України могли поставити 264,09 тонни неякісних продуктів.