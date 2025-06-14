Сгорели «Панцирь», «Бук» и «Имбирь»: удар ГУР по ПВО РФ

Силы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли точечный удар по вражеским системам ПВО на временно оккупированной территории Запорожской области.
Ударные дроны Департамента активных действий ГУР МО уничтожили сразу несколько дорогостоящих целей:
На опубликованном видео — впечатляющий маневр украинского дрона, который уклоняется от вражеской ракеты, и момент прямого попадания по целям. Разведка продолжает охоту за ключевыми элементами вражеской ПВО.
Напомним, БПЛА ранее атаковали объекты ПВО российской армии в Курской и Белгородской областях.
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