Згоріли «Панцирь», «Бук» та «Імбірь»: удар ГУР по ППО РФ

Дрон ЗСУ ухиляється від ворожої ракети. Фото: кадр із відео

Сили Головного управління розвідки Міноборони України завдали точкового удару по ворожих системах ППО на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Ударні дрони Департаменту активних дій ГУР МО знищили одразу кілька дорогих цілей:

зенітно-ракетний комплекс 9К317М «Бук-М3»;

радіолокаційну станцію 9С19 «Імбірь» зі складу ЗРК С-300В;

зенітний ракетно-артилерійський комплекс «Панцирь-С1».

На опублікованому відео — приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від ворожої ракети, і момент прямого влучання по цілях. Розвідка продовжує полювання за ключовими елементами ворожої ППО.

Нагадаємо, БПЛА раніше атакували об'єкти ППО російської армії у Курській та Бєлгородській областях.