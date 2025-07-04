Войска России за сутки убили 8 и ранили 11 человек в Донецкой области

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Национальная полиция

За 3 июля россияне убили восемь жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов два человека погибли в городе Покровск, два – в городе Белицкое, два – в селе Торское, один – в селе Ильиновка и один – в селе Веселое Поле.



Еще 11 человек в области за сутки получили ранения: пять – в Ильиновке, два – в городе Константиновка, один – в Покровске, один – в Белицком, один – в городе Николаевка и один – в Веселом Поле.

Напомним, что 3 июля Россия кассетной ракетой ударила по порту Одессы, в результате чего есть погибшие и раненые, среди них иностранцы.