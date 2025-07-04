Війська Росії за добу вбили 8 і поранили 11 людей у Донецькій області

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Національна поліція

За 3 липня росіяни вбили вісім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Покровськ, дві – у місті Білицьке, дві – у селі Торське, одна – у селі Іллінівка та одна – у селі Веселе Поле.



Ще 11 людей в області за добу отримали поранення: п'ять – в Іллінівці, дві – у місті Костянтинівка, одна – у Покровську, одна – у Білицькому, одна – у місті Миколаївка та одна – у Веселому Полі.

Нагадаємо, що 3 липня Росія касетною ракетою вдарила по порту Одеси, внаслідок чого є загиблі та поранені, серед них іноземці.