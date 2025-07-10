ВСУ поразили российские системы ПВО «Бук» и «Стрела» на границе Донецкой и Запорожской областей

Операторы 2-го батальона 14-го полка БПАК Сил беспилотных систем ВСУ с помощью средств, работающих на оперативно-тактической глубине, поразили российский ЗРК «Бук» на границе Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем.
Точное попадание в установку повлекло за собой детонацию ракет и полное ее уничтожение.
На этом же направлении бойцы 14-го полка обнаружили и поразили еще один ЗРК – «Стрела-10». Его оккупанты прятали в посадке.
Также поражены две единицы бронетехники неустановленного типа.
Напомним, что ГУР и ВСУ провели операцию на Лиманском направлении, спасены тяжелораненые украинские военные.